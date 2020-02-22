شكرا لقرائتكم خبر عن هداية ملاك تخوض اليوم التصفيات الأفريقية المؤهلة للأوليمبياد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تخوض هداية ملاك، لاعبة المنتخب المصري للتايكوندو، اليوم السبت، التصفيات الأفريقية المؤهلة للأوليمبياد، والتي تستمر حتى يوم 23 فبراير في مدينة الرباط المغربية، وتشارك مصر فيها بـ4 لاعبين (لاعبان ولاعبتان).

وتعد مهمة البطلة المصرية صاحبة برونزية أوليمبياد ريو سهلة في المغرب، في ظل تسجيل 6 لاعبات فقط في ميزان -67 كجم من دول الرأس الأخضر، والكونغو الديمقراطية، والجابون، وكينيا، ونيجيريا، بالإضافة إلى مصر، ومما سهل مهمة البطلة المصرية أكثر غياب الإيفوارية روث جباجبي، التي تأهلت للأوليمبياد عن طريق التصنيف الأوليمبي بعد احتلالها المركز الأول في التصنيف.

وقد حققت هداية ملاك طفرة كبيرة العام الماضي، وذلك بعد تغيير ميزانها، لتتقدم للمركز الـ13 في التصنيف الأوليمبي لميزان -67 كجم، وقد بدأت صاحبة برونزية أوليمبياد ريو 2016، العودة لمستواها بعد أن استقرت في اللعب في ميزان -67 كجم الذي بدأت اللعب فيه بعد انتهاء بطولة العالم الماضية 2018، وقد حققت هداية هذا الموسم نتائج طيبة، حيث حصدت العديد من الميداليات الهامة: برونزية الألعاب العالمية العسكرية بالصين، وذهبية دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب، وبرونزية الجائزة الكبرى بروما، برونزية أمريكا المفتوحة، وذهبية مصر الدولية، وذهبية قبرص الدولية.