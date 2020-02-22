شكرا لقرائتكم الإسماعيلي يرفض إقالة الفرنسى ديديه جوميز لهذا السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة إبراهيم عثمان، فكرة الإطاحة بالفرنسى ديديه جوميز المدير الفني للدراويش عقب وداع بطولة كأس مصر لصالح بيراميدز فضلا عن تراجع نتائج الفريق الأصفر في بطولة الدوري .

وفضل مجلس إدارة الإسماعيلي الانتظار لموقعة الرجاء المغربى بالبطولة العربية والتي سوف تحسم مصير الاسماعيلى في البطولة سواء بالصعود للمباراة النهائية أو وداع اللقب خاصة بعد أنتهاء مباراة الذهاب بالاسماعيلية بفوز الفريق الأصفر بهدف دون رد ، ومن المنتظر أن تقام مباراة الإياب بين الاسماعيلى والرجاء فى المغرب يوم 15 مارس المقبل، لتحديد المتأهل للمباراة النهائية ومواجهة الفائزمن الشباب السعودى واتحاد جدة.

وكان الإسماعيلى قد تأهل لقبل نهائى البطولة العربية على حساب الاتحاد السكندرى بعدما فاز فى مجموع مباراتى الذهاب العودة بهدف نظيف بينما تأهل الرجاء البيضاوى المغربى بالرغم من الخسارة بهدف نظيف أمام مولودية الجزائر، لكنه كان قد فاز فى الذهاب خارج الأرض بنتيجة 2-1، ليخطف التأهل بأفضلية التسجيل خارج الأرض

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ونجح الإسماعيلى فى أن يصبح وصيفًا للبطولة العربية فى عام 2003 حينما خسر اللقب أمام الصفاقسى التونسى بركلات الجزاء الترجيحية، بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل السلبى.

في سياق مختلف ، أغلق الجهاز الفنى للنادى الاسماعيلى بقيادة الفرنسى ديديه جوميز صفحة مباراة بيراميدز بكأس مصر والتى أقيمت مساء الجمعة على ستاد الاسكندرية ضمن مواجهات دور الـ 16 وخسرها الفريق الأصفر بهدف دون رد، حيث يبدأ الدراويش الاستعداد لمواجهة الجونة فى انطلاقة الدور الثانى للدوري.