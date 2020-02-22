شكرا لقرائتكم الإسماعيلي يرفض إقالة الفرنسى ديديه جوميز لهذا السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وفضل مجلس إدارة الإسماعيلي الانتظار لموقعة الرجاء المغربى بالبطولة العربية والتي سوف تحسم مصير الاسماعيلى في البطولة سواء بالصعود للمباراة النهائية أو وداع اللقب خاصة بعد أنتهاء مباراة الذهاب بالاسماعيلية بفوز الفريق الأصفر بهدف دون رد ، ومن المنتظر أن تقام مباراة الإياب بين الاسماعيلى والرجاء فى المغرب يوم 15 مارس المقبل، لتحديد المتأهل للمباراة النهائية ومواجهة الفائزمن الشباب السعودى واتحاد جدة.
وكان الإسماعيلى قد تأهل لقبل نهائى البطولة العربية على حساب الاتحاد السكندرى بعدما فاز فى مجموع مباراتى الذهاب العودة بهدف نظيف بينما تأهل الرجاء البيضاوى المغربى بالرغم من الخسارة بهدف نظيف أمام مولودية الجزائر، لكنه كان قد فاز فى الذهاب خارج الأرض بنتيجة 2-1، ليخطف التأهل بأفضلية التسجيل خارج الأرض
ونجح الإسماعيلى فى أن يصبح وصيفًا للبطولة العربية فى عام 2003 حينما خسر اللقب أمام الصفاقسى التونسى بركلات الجزاء الترجيحية، بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل السلبى.
في سياق مختلف ، أغلق الجهاز الفنى للنادى الاسماعيلى بقيادة الفرنسى ديديه جوميز صفحة مباراة بيراميدز بكأس مصر والتى أقيمت مساء الجمعة على ستاد الاسكندرية ضمن مواجهات دور الـ 16 وخسرها الفريق الأصفر بهدف دون رد، حيث يبدأ الدراويش الاستعداد لمواجهة الجونة فى انطلاقة الدور الثانى للدوري.
كانت هذه تفاصيل خبر الإسماعيلي يرفض إقالة الفرنسى ديديه جوميز لهذا السبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.