شكرا لقرائتكم الأهلي يجهز مستندات تدين الزمالك فى أحداث مباراة السوبر بالإمارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جهز مسئولو النادي الأهلي خلال الفترة الماضية جميع المستندات التي تؤكد أحداث الشغب التي أقدم عليها لاعبو الزمالك والجهاز الفني والإداري للأبيض عقب مباراة السوبر التي جمعت الفريقين مساء أمس الأول ، الخميس، باستاد محمد بن زايد بأبوظبي والتي حسمها الأبيض لصالحه بالفوز 3 / 4 بركلات الجزاء الترجيحية.

وشهدت مباراة الأهلي والزمالك أحداث شغب حيث قام لاعبو الفريقين بالتراشق بالأيدي في مشهد مؤسف ويرى مسئولو القلعة الحمراء أن بعض لاعبو الزمالك وأفراد من الجهاز الإداري تشابكوا مع لاعبي الأهلي وهو ما جعل إدارة القلعة الحمراء تستعين بجميع المستندات التي تٌدين الزمالك حيث أعد مسئولو الأهلي فيديوهات وصور تؤكد "عنف" لاعبي الزمالك ضد نظراؤهم في الأهلي وسيتم إرسالها لأتحاد الكرة لاتخاذ عقوبات ضدهم.

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ويرى مسئولو القلعة الحمراء أن بعض لا عبى الزمالك أثاروا حالة من الفوضى والفتنة عقب المباراة، أمثال عبد الله جمعة وعمر السعيد وشيكابالا وأحد إداريى الفريق حيث قام هؤلاء أيضاً باستفزاز الجماهير والاعتداء على لاعبى الأهلي.

ويبدأ فريق الكرة بالنادى الأهلى فى الواحدة ظهر اليوم السبت، الاستعداد لمباراة الزمالك المقرر لها الاثنين المقبل فى الدورى حال إقامتها وعدم تأجيلها حسبما يتردد، وعاد الأهلى ظهر اليوم الجمعة من الإمارات ويحصل على راحة من التدريبات اليوم على أن يبدأ ظهر غد الاستعداد للمواجهة القوية أمام الزمالك التى تأتى بعد أيام قليلة من مواجهة السوبر المحلى الذى خسره الأهلى أمس أمام الزمالك بركلات الجزاء 3 / 4 ويقتصر مران الغد على مران استشفائى للاعبين الذين شاركوا فى لقاء السوبر وقوى لمن لم يُشارك فى اللقاء.