رياضة | موقف رمضان صبحي من المشاركة أمام الزمالك في قمة 24 فبراير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موقف رمضان صبحي من المشاركة أمام الزمالك في قمة 24 فبراير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحيط الغموض بموقف رمضان صبحي لاعب الأهلي من المشاركة في مباراة الزمالك المقرر لها الأثنين المقبل في الدوري الممتاز .

وعلى الرغم من جاهزية رمضان صبحي للمشاركة في المباريات من الناحية الطبية إلا أن مشاركة اللاعب في المباريات من الناحية الفنية مازالت تحتاج قرار من رينيه فايلر.

ومن المقرر أن يتحدد خلال الساعات المقبلة مصير رمضان صبحي من المشاركة في قمة الأثنين المقبل حال إقامتها خاصة وأن هناك أصوات تُطالب بعدم عودة اللاعب بعد غياب أكثر من عشرة أسابيع في مباراة قوية وهامة كمباراة الزمالك ومن الأفضل أن يعود اللاعب تدريجياً للمشاركة في المباريات.

وتسببت الإصابة في غياب رمضان صبحي يغيب عن مباريات الأهلي منذ يوم 17 ديسمبر الماضي حينما أُصيب في العضلة الخلفية .