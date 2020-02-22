شكرا لقرائتكم لجنة الانضباط باتحاد الكرة تنظر فى أحداث السوبر المصري اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تجتمع اليوم السبت، لجنة الانضباط باتحاد الكرة المصري، للنظر في أحداث مباراة السوبر المصري والأزمة التي نشبت بين لاعبي الأهلي والزمالك عقب المباراة في استاد محمد بن زايد بأبوظبي.

واستقرت اللجنة على الاستعانة بمقاطع الفيديو المنتشرة في الآونة الأخيرة بجانب تقريري حكم المباراة النرويجي وسيد بخيت مراقب اللقاء، وتقرير حسام الزناتي منسق المباراة.