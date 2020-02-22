اخبار الرياضه

لجنة الانضباط باتحاد الكرة تنظر فى أحداث السوبر المصري اليوم

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم لجنة الانضباط باتحاد الكرة تنظر فى أحداث السوبر المصري اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تجتمع اليوم السبت، لجنة الانضباط باتحاد الكرة المصري، للنظر في أحداث مباراة السوبر المصري والأزمة التي نشبت بين لاعبي الأهلي والزمالك عقب المباراة في استاد محمد بن زايد بأبوظبي.

 

واستقرت اللجنة  على الاستعانة بمقاطع الفيديو المنتشرة في الآونة الأخيرة بجانب تقريري حكم المباراة النرويجي وسيد بخيت مراقب اللقاء، وتقرير حسام الزناتي منسق المباراة.

 

 

يذكر، أن الزمالك قد توج بلقب السوبر المصرى بعد أيام من تتويجه ببطولة السوبر الإفريقى على حساب الترجى التونسى، فى المباراة التى جمعت بينهما على ستاد الغرافة القطرى، مساء الجمعة الماضى، بعدما حقق الفوز على الفريق التونسى بثلاثة أهداف مقابل هدف.

Advertisements

 

وبهذه البطولة يرفع الزمالك رصيده من ألقاب السوبر المصرى إلى 4 ألقاب فيما يتوقف رصيد الأهلى عند 11 لقب. 

 

ينتظر الزمالك العديد من اللقاءات الهامة فى الفترة الحالية، حيث من المقرر، أن يواجه الأهلى مرة أخرى، فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الرابعة من مسابقة الدورى الممتاز، المقرر إقامتها يوم الإثنين المقبل، على ستاد القاهرة، ثم مواجهة الترجى التونسى، فى ذهاب دور ربع النهائى من بطولة دورى أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها يوم 28 من شهر فبراير الجارى.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لجنة الانضباط باتحاد الكرة تنظر فى أحداث السوبر المصري اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا