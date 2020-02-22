شكرا لقرائتكم لجنة الانضباط باتحاد الكرة تنظر فى أحداث السوبر المصري اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
واستقرت اللجنة على الاستعانة بمقاطع الفيديو المنتشرة في الآونة الأخيرة بجانب تقريري حكم المباراة النرويجي وسيد بخيت مراقب اللقاء، وتقرير حسام الزناتي منسق المباراة.
يذكر، أن الزمالك قد توج بلقب السوبر المصرى بعد أيام من تتويجه ببطولة السوبر الإفريقى على حساب الترجى التونسى، فى المباراة التى جمعت بينهما على ستاد الغرافة القطرى، مساء الجمعة الماضى، بعدما حقق الفوز على الفريق التونسى بثلاثة أهداف مقابل هدف.
وبهذه البطولة يرفع الزمالك رصيده من ألقاب السوبر المصرى إلى 4 ألقاب فيما يتوقف رصيد الأهلى عند 11 لقب.
ينتظر الزمالك العديد من اللقاءات الهامة فى الفترة الحالية، حيث من المقرر، أن يواجه الأهلى مرة أخرى، فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الرابعة من مسابقة الدورى الممتاز، المقرر إقامتها يوم الإثنين المقبل، على ستاد القاهرة، ثم مواجهة الترجى التونسى، فى ذهاب دور ربع النهائى من بطولة دورى أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها يوم 28 من شهر فبراير الجارى.
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