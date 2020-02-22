شكرا لقرائتكم فايلر يعيد حساباته بعد خسارة السوبر المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أثارت تصريحات السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي عقب خسارة لقب السوبر أمام الزمالك بركلات الجزاء مساء أمس الأول ، الخميس، بالأمارات العديد من علامات الاستفهام خاصة وأن المدرب السويسري أعلن أن هناك حالة من الغضب داخل الفريق بسبب عدم مشاركة بعض اللاعبين في المباريات، وأعترف فايلر لأول مرة أن هناك بعض اللاعبين في الأهلي يشعرون بحالة من الغضب والاستياء لعدم مشاركتهم في المباريات وربما يكون ذلك تسبب في إصابتهم بحالة من عدم التركيز.

وأنتقد فايلر هذه الأمور بين اللاعبين وهو ما يفتح الباب داخل النادي حول عدة أمور سواء فيما يتعلق بعلاقة فايلر مع لاعبي الأهلي وما يحدث داخل غرفة خلع الملابس بجانب التساؤلات حول إمكانية إحالة أوراق بعض اللاعبين لدكة الاحتياطي لعدم ظهورهم بشكل جيد في المباريات وتحولّهم إلى عبء على الفريق أمثال حسين الشحات وجيرالدو ومعهم محمد مجدي قفشة الذى لم يكن موفقاً للغاية في مباراة السوبر.

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تصريحات فايلر كشفت أيضاً النقاب عن حالة من عدم الانضباط داخل الفريق وهي الحالة التي ظهرت بوضوح بسبب عدم مشاركة بعض لاعبي الفريق ودخولهم في مشاحنات مع المدرب السويسري يأتي في مقدمتهم حسام عاشور وأحمد فتحي ، وبات واضحاً أن الأمور لم تعد هادية ومُستقرة داخل غرفة خلع الملابس في القلعة الحمراء وهو ما يحتاج إلى إعادة انضباط وحل حاسم من المدير الفني خاصة وأن الفترة المقبلة ستشهد ارتباطات قوية وهامة أمام الفريق يأتي في مقدمتها مواجهة الزمالك يوم الأثنين المقبل في الدوري ثم مباراتي صن داونز الجنوب أفريقي يومي 29 فبراير و7 مارس المقبل في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.