رياضة | مانولاس: ميسي الأفضل في العالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانولاس: ميسي الأفضل في العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تحدث اللاعب اليوناني كوستاس مانولاس لاعب فريق نابولي الإيطالي عن مواجهة فريق برشلونة الإسباني يوم الثلاثاء المقبل في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب السان باولو ضمن منافسات ذهاب دور الثمن نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.
وقال مانولاس في تصريحات صحفية : "ستكون مباراة صعبة، لأن برشلونة واحد من أفضل الفرق في العالم، وسنلعب بأسلوبنا وسنرى ما سيحدث، ونأمل أن نأتي بنتيجة إيجابية".
وأضاف : "ميسي هو الأفضل في العالم ومواجهته مُقلقة دائماً فهو يفعل أشياء غير عادية، ولكن جميعنا بشر ولا يوجد أحد لا يُهزم".
يذكر أن فريق نابولي نجح في تحقيق الفوز بالأمس على حساب بريشيا بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في الدوري الايطالي.