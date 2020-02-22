رياضة | خاص.. تعرف على موقف تريزجيه والمحمدي من المشاركة في مباراة ساوثهامتون ضد أستون فيلا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص.. تعرف على موقف تريزجيه والمحمدي من المشاركة في مباراة ساوثهامتون ضد أستون فيلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه اليوم السبت نادي استون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزجيه نظيره نادي ساوثهامتون ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " بملعب سينت ماري الدولي بمدينة ساوثهامتون في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة والسادسة مساءا بتوقيت مكه المكرمة والسابعة مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة و الثالثة بالتوقيت العالمي جرينتش.



وعلم موقع الخليج 365 الرياضي من مصادره موقف لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزجيه من المشاركة في المباراة اليوم حيث سيكونا علي مقاعد البدلاء و يدخل المدرب دين سميث المدير الفني لنادي استون فيلا المباراة بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمي: بيبي ريينا خط الدفاع: جالبيرت، كوسنا، مينجز، تارجيت Advertisements خط الوسط: نكامبا، دوجلاس لويز، درينك وتر خط الهجوم: جاك جريليش، أنور الغازي، علي سماتا