شكرا لقرائتكم مفاجأة.. والد المولود الزملكاوي "كارتيرون" غير متزوج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ما زالت أجواء الانتصارات تُلقى بظلالها على احتفالات جماهير الزمالك، التى لا تزال تحتفل بتتويج فريقها بلقب السوبر المصرى، بعدما حقق الفوز على الأهلى بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4 / 3، بعد انتهاء وقت المباراة الأصلى بالتعادل السلبى، فى لقاء السوبر المصرى الذى جمع الفريقين على ستاد محمد بن زايد، بمدينة أبو ظبى بالإمارات، مساء أمس الخميس، ليتوج باللقب للمرة الرابعة فى تاريخ النادى الأبيض.

وشهدت الساعات الماضية قصة كبيرة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعى بشكل مكثف، كان بطلها أن مشجع زملكاوى يُدعى محمود عبد الرحمن إبراهيم، والشهير بـ "عفريت" مُشجع الأبيض، الذى أكد خلالها أنه اطلق اسم كارتيرون على نجله وذلك تيمنًا بالفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفارس الأبيض، ليظل وفى للقلعة البيضاء، بعد التتويج ببطولتى السوبر الإفريقى والمصرى.

ولكن بسؤال اصدقاء هذا المُشجع المُقربين عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى أكدوا أن هذا الحساب مُزيف وليس حقيقيًا، وأن المشجع الزملكاوى أطلق هذا الأمر بمثابة دعابة وأنه له حسابا أخر غير ذلك ويعمل فى مجال الحفلات، وجاءت المفاجأة التى أشار إليها أصدقاءه لـ "الخليج 365" أنه غير متزوج من الأساس.

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وكان الزمالك قد توج بلقب السوبر المصرى بعد أيام من تتويجه ببطولة السوبر الإفريقى على حساب الترجى التونسى، فى المباراة التى جمعت بينهما على ستاد الغرافة القطرى، مساء الجمعة الماضى، بعدما حقق الفوز على الفريق التونسى بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وبهذه البطولة يرفع الزمالك رصيده من ألقاب السوبر المصرى إلى 4 ألقاب فيما يتوقف رصيد الأهلى عند 11 لقب.

ينتظر الزمالك العديد من اللقاءات الهامة فى الفترة الحالية، حيث من المقرر، أن يواجه الأهلى مرة أخرى، فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الرابعة من مسابقة الدورى الممتاز، المقرر إقامتها يوم الإثنين المقبل، على ستاد القاهرة، ثم مواجهة الترجى التونسى، فى ذهاب دور ربع النهائى من بطولة دورى أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها يوم 28 من شهر فبراير الجارى.

يذكر، أن الزمالك سبق وأن توج بالسوبر المصرى بعد الفوز على الأهلى بركلات الجزاء الترجيحية أيضًا على نفس الملعب محمد بن زايد، بمدينة أبو ظبى بالإمارات، وذلك فى نسخة عام 2017.