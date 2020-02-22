شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 21 / 2 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طارق حامد عن "خناقته" مع كهربا : هو اللي ضربني الأول علق طارق حامد لاعب الزمالك علي واقعة مشادته مع محمود كهربا لاعب الأهلي في مباراة السوبر المصري التي اقيمت امس بالإمارات وفاز فيها الأبيض بركلات الجزاء 4/3 ، وقال طارق حامد لبعض مشجعي الزمالك في مطار ابو ظبي : ماكنتش عايز اعمله حاجة .. بس كهربا اللي ضربني الاول.. روحت أقوله ماينفعش كدا أنت مجنون ..فرد عليا مما جعلني ادفعه في وجهه ". صور وفيديو.. لاعبو الزمالك يعتلون الأتوبيس.. والجماهير ترد التحية بالتصفيق فور وصولهم مطار القاهرة الدولي، وتجمع أعداد من جماهير نادى الزمالك، اعتلى لاعبو الزمالك سطح الأتوبيس الخاص بهم، تحية للجماهير التي تجمعت لتحيتهم عقب عودتهم من الإمارات، بعد التتويج ببطولة السوبر المصرى على حساب النادى الأهلى، بعد الفوز بنتيجة 4 / 3 بركلات الترجيح ، . Advertisements الأهلى يبدأ الاستعداد للزمالك فى الدورى غداً بعد خسارة السوبر يبدأ فريق الكرة بالنادى الأهلى فى الواحدة ظهر غد السبت، الاستعداد لمباراة الزمالك المقرر لها الاثنين المقبل فى الدورى حال إقامتها وعدم تأجيلها حسبما يتردد. الأهلي يُخطر الكاف بموعد وملعب مباراة صن دوانز بدوري الأبطال أرسل النادي الاهلي خطاباً رسمياً للاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" يُخطره فيه بأن مباراة الفريق أمام صن داونز الجنوب أفريقي المقرر لها 29 فبراير الجاري ستقام على إستاد القاهرة بحضور 30 ألف مشجع بعدما حصل النادي على الموافقات الأمنية بذلك، ويلعب الأهلي مع بطل جنوب أفريقيا يوم 29 فبراير بالقاهرة على أن تقام العودة بجنوب أفريقيا يوم 7 مارس المقبل ومن المقرر ن تقام مباراتي الذهاب والعودة في نفس التوقيت "السادسة" مساءً بتوقيت القاهرة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 21 / 2 / 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.