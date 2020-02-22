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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وكيل كيليني: لا مشاكل في موضوع تجديد العقد والأمر بيد يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 21 فبراير 2020
أشار وكيل أعمال قائد يوفنتوس جورجيو كيليني، دافيد ليبي، إلى ان تجديد عقد اللاعب لن يتم بشكل رسمي إلا حين يعلن البيانكونيري عن الأمر.
وصرح ليبي لموقع "فوتبول إيطاليا": "تجديد عقد كيليني لن يتم بشكل رسمي إلا حينما يعلن النادي" علماً أن عقد اللاعب مع يوفنتوس ينتهي في حزيران 2021.
وأضاف: "فيما بيننا، لا أعتقد أنه سيكون هناك أي مشاكل، وتتمثل إرادة جورجيو في المضي قدمًا واللعب طالما كان على ما يرام وحتى يشعر أنه مهم، لقد سمحت له إصابته بالعمل بمفرده، وفاجأنا جميعًا الأحد بعودته إلى الملعب مبكرًا".
وختم ليبي: "حقًا لم أكن أعرف حتى أنه سيلعب، لكن عندما يضع كيليني شيئًا في رأسه، لا توجد طريقة لمنعه من تحقيق ما يريد!".
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