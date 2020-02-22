الإمارات والحبتور يتطلعان لمواصلة النجاح



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ينشد فريق الإمارات بقيادة الفارسة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد وفريق الحبتور بقيادة محمد الحبتور مواصلة مشوارهما الناجح في بطولة كأس دبي الذهبي للبولو 2020، بنسختها الأولى التي تحمل اسم بطولة «بنك ستاندر تشارترد الذهبي للبولو 2020»، عندما يواجه فريق الإمارات فريق زيدان بقيادة السعودي عمرو زيدان، والحال عند فريق الحبتور عندما يواجه فريق بنجاش بقيادة حيدر بنجاش خلال مباراتي الجولة الثانية للبطولة لحساب المجموعة الأولى والتي تحتضنها ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو وتمتد حتى السادس من شهر مارس المقبل، وتحظى برعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وبدعم من مجلس دبي الرياضي، الذي رصد لهذا الحدث الأكبر بمنطقتنا نصف مليون درهم إماراتي.

ويتطلع محمد الحبتور بقيادته لفريقه الحبتور لعبور فريق بنجاش بسلامة وخاصة بعد أن قدم مباراة كبيرة في بداية مشوار فريقه أمام فريق زيدان السعودي بنتيجة كبيرة وصلت إلى 12-8، مستمداً هذا التفوق من خلال كوكبة نجوم فريقه بعناصره المتجانسة إلى جانب خيوله المتميزة، وفي الوقت نفسه سيحرص فريق بنجاش لإحداث مفاجأة أولى بالبطولة بفوزه على فريق الحبتور رغم إداركه صعوبتها.

وفي المباراة الثانية والتي تنطلق في الرابعة عصر اليوم، تتطلع سمو الشيخة ميثاء بنت محمد آل مكتوم لمواصلة تقديم العرض الكبير والمميز الذي شهدته المباراة الأولى في بداية مشوار فريقها بالبطولة عندما سجلت النتيجة الأكبر في البطولة ما منحها الصدارة بجدارة بفوزها العريض على فريق بنجاش بنتيجة 13-6، مع إدراكها أهمية وقوة فريق زيدان، والذي يتطلع لتجاوز تعثر البداية والعودة لسكة الانتصارات.