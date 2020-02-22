الفتح يعمق جراح الأهلي ويتخلص من المركز الأخير

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استعاد الفتح نغمة الانتصارات بعد ست مباريات عندما عمق جراح مضيفه الأهلي بالفوز عليه 1-صفر الجمعة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري السعودي لكرة القدم.

وسجل الجزائري سفيان بن دبكة الهدف الوحيد في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

وتخلص الفتح، بطل موسم 2012-2013، من المركز الأخير بعدما رفع رصيده إلى 15 نقطة بفوزه الثالث فقط هذا الموسم، بفارق نقطة واحدة أمام ضمك الذي خسر أمام الشباب 2-3 الجمعة في افتتاح المرحلة، والعدالة المتعادل مع مضيفه أبها اليوم.

وألحق الفتح الخسارة الثانية على التوالي بالأهلي والسادسة هذا الموسم فتجمد رصيده عند 33 نقطة في المركز الثالث.

وكانت مباراة اليوم الأولى للمدرب الوطني مازن بهكلي مع الأهلي في الدوري والثانية منذ خلافته السوسيري المقال من منصبه كريستيان غروس، بعد الاولى عندما قاده الى الفوز على استقلال طهران الايراني 2-1 في الجولة الثانية من مسابقة دوري أبطال آسيا.

ورغم سيطرة الأهلي الميدانية إلا أن الفتح كان الأخطر والأقرب للتسجيل عندما سدد علي الزقعان كرة قوية ارتطمت بالعارضة (30)، قبل أن ينقذ ياسر المسيليم مرها من هدف محقق بإبعاده كرة الهولندي ميتشيل تي فريدي الى ركنية (32).

ونجح الفتح في افتتاح التسجيل في الدقيقة الاولى من الوقت بدل الضائع عبر بن دبكة بضربة رأسية قوية اثر ركلة ركنية أسكنها على يسار المسيليم.

وبحث الاهلي عن التعادل في الشوط الثاني وكان قريبا منه لولا براعة الحارس حبيب الوطيان الذي تصدى لكرة عبدالله حسون بقبضته قبل أن يبعدها الدفاع عن منطقة الخطر (53).

وفرط الفتح في التعزيز من هجمة مرتدة انفرد على اثرها الزقعان بالمسيليم لكنه فشل في إيداعها المرمى (68).

وواصل حارس مرمى الفتح تألقه عندما تصدى لتسديدة السوري عمر السومة (74).

وفك الاتفاق عقدة الفيصلي في السنوات الثلاث الأخيرة عندما تغلب عليه 2-1 على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

وسجل المغربي وليد أزارو المعار من الأهلي المصري أول أهدافه مع الاتفاق (57) وأضاف سعيد الربيعي الهدف الثاني (65)، بينما سجل هدف الفيصلي خالد كعبي (63).

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ولم يخسر الفيصلي في المباريات الست الأخيرة أمام الاتفاق حيث فاز أربع مرات وتعادل مرتين.

وتقدم الاتفاق للمركز الحادي عشر بعدما رفع رصيده إلى 23 نقطة في حين بقي الفيصلي سابعاً برصيد 28 نقطة.

وتعادل أبها مع ضيفه العدالة 2-2 على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بالمحالة.

وسجل عمار النجار (7) والتونسي سعد بقير (28) هدفي أبها، والمالي أداما تراوري (13) والسنغالي اليو سيسيه (48) هدفي العدالة.

ورفع أبها رصيده إلى 24 نقطة في المركز العاشر، والعدالة إلى 14 نقطة في المركز الرابع عشر.

ملخص مباراة الاهلي والفتح:

أهداف مباراة أبها والعدالة:

أهداف مباراة الفيصلي والاتفاق: