انبي 2006 يضرب المقاولون بثنائية

حقق فريق الناشئين بنادى إنبى مواليد 2006 فوزاً غاليا على نظيره المقاولون العرب بهدفين مقابل هدفاً ، على ملاعب نادى إنبى الكيلو 17 ، ضمن مباريات

بطولة منطقة القاهرة .

تقدم إنبى بهدفه الأول عن طريق عمر يونس قبل أن ينجح المقاولون فى إدراك هدف

التعادل ، ليعود إنبى بعدها من جديد ويحرز هدف الفوز عن طريق على إيهاب .

بتلك النتيجة يتصدر إنبى جدول المسابقة منفرداً برصيد 37 نقطة ، والمقاولون فى المركز الثانى برصيد 31 نقطة .