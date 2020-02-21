انبي 2006 يضرب المقاولون بثنائية

حقق فريق الناشئين بنادى إنبى مواليد 2006 فوزاً غاليا على نظيره المقاولون العرب بهدفين مقابل هدفاً ، على ملاعب نادى إنبى الكيلو 17 ، ضمن مبارياتبطولة منطقة القاهرة .
تقدم إنبى بهدفه الأول عن طريق عمر يونس قبل أن ينجح المقاولون فى إدراك هدفالتعادل ، ليعود إنبى بعدها من جديد ويحرز هدف الفوز عن طريق على إيهاب .
بتلك النتيجة يتصدر إنبى جدول المسابقة منفرداً برصيد 37 نقطة ، والمقاولون فى المركز الثانى برصيد 31 نقطة .
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