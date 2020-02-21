سلة الصيد تهزم هليوبوليس 40/ 16 ببطولة الجمهورية

حقق فريق 18 سنة ناشئات لكرة السلة بصيد الدقى الفوز على نظيره نادي هليوبوليس بنتيجة 40/16 ضمن منافسات مباريات الدور التمهيدي لبطولة الجمهورية لكرة السلة.

ضم فريق الصيد اللاعبات : جودى شريف ، رحمة محمد ، رقية محمود ، رنا حسام ، رنا وائل ، زينة اشرف ، زينة اكرم ، زينه حسام ، سلمى عمرو ، عاليا احمد

، فرح محمد ، فريدة احمد ، فريدة تامر ، فريدة حسن ، لجين محمد ، لجين طارق ، ليلى اشرف ، ملك احمد الجندى ، ملك احمد طلعت ، ملك شريف ، ملك محمد ، منة الله احمد ، هنا هشام .

كما فاز فريق كرة السلة تحت 16 سنة ناشئات على نظيره فريق بنى سويف بنتيجة 41 / 16 فى ثانى مباريات الدور التمهيدى لبطولة الجمهورية لكرة السلة.

يضم الفريق اللاعبات الاء عمرو، تمارا نادر، جودى باشا، جومانة محمد، جويس سامر، ديما محمد فاروق، ريهام الزمر، زينة عبدالقادر، زينة محمد عدلى، سلمى احمد نهاد، فاطمة جلال، فرح عمرو، فريدة عصام، ليلى أحمد، ماهينور تامر، مريم الشنوفى، مريم تامر، مريم خالد تامر، مريم محمد، مريم ياسر رافت، ملك احمد شادى، نور السكرى.