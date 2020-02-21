رسميًا | الهلال يُبقي على المعيوف حتى سن الاعتزال!

أعلن نادي الهلال السعودي، اليوم الجمعة 21-2-2020 تمديد عقد الحارس الأول للفريق ولمنتخب السعودية “عبد الله المعيوف” لمدة طويلة، ستضمن له البقاء بين صفوف الزعيم العالمي حتى سن اعتزال المستديرة.

ووقع عبد الله المعيوف /33 عامًا/ على عقد مدته ثلاث سنوات جديدة، بحسب ما أكده الحساب الرسمي لنادي الهلال على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، خلال مقطع فيديو أبرز تصديات المعيوف خلال مسيرته مع الفريق منذ انضمامه من أهلي جدة عام 2016.

وانتهى مقطع الفيديو الذي نشرته إدارة الهلال عبر مواقع التواصل الاجتماعي بكلمة “عبدالله المعيوف هلالي لثلاث سنوات”، وقام الحساب الرسمي للدوري السعودي للمحترفين بإعادة نشر الفيديو قبل بدء مباراة أهلي جدة والفتح ضمن الجولة ال18 هذا المساء.

وكان المعيوف انضم لصفوف الهلال في صفقة انتقال حر بعدما مَثل أهلي جدة في 9 مواسم متتالية، علمًا بأنه نشأ بين صفوف الهلال وصُعد للفريق الأول في موسم 2007/2006، إلا أنه قرر الرحيل لعدم حصوله على فرصة للعب كأساسي.

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وشارك المعيوف في 16 مباراة ضمن مباريات الدوري السعودي هذا الموسم، واستطاع تسجيل هدف في الجولة ال17 أمام الرائد، عندما فاز الهلال بنتيجة 1/3 على ملعب محيط الرعب.

ويحافظ المعيوف على مركزه في التشكيل الأساسي للهلال منذ رحيل الحارس العُماني “علي الحبسي” في نهاية الموسم الماضي، واستطاع تسجيل ثلاث مشاركات في بطولة كأس العالم للأندية 2019 أمام الترجي التونسي وفلامنجو البرازيلي ومونتيري المكسيكي.

وذاد عن عرين الهلال في مباراتي الهلال بدور مجموعات دوري أبطال آسيا 2020 أمام شاهر الإيراني وشباب أهلي دبي الإماراتي، واستقبلت شباكه لهدف واحد فقط كان من الفريق الإماراتي.