ماذا فعل شيكابالا مع جمهور الأهلي؟ وما هي عقوبة هذا التصرف الخارج؟

ارتكب صانع ألعاب نادي الزمالك “محمود شيكابالا” فعلاً فاضحًا تجاه جمهور الأهلي، عقب تتويج فريقه بلقب كأس السوبر المصري ليلة الخميس 20-2-2020 بفارق ركلات الجزاء الترجيحية، ستتسبب في تعرضه لعقوبة رادعة من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم ستحرمه بالضرورة عن التواجد في مباراة الأهلي والزمالك القادمة بالدوري، وربما يتم إيقافه لعدة مباريات بالإضافة لتغريمه مبلغ مالي.

وتعرض شيكابالا لانتقادات لاذعة من جمهور الأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر” منذ ليلة أمس الخميس، واستمرت تلك الانتقادات الحادة إلى ما بعد ظهر اليوم الجمعة، حيث طالبت معظم جماهير الأهلي بإيقافه عن اللعب لعدة مباريات بهدف تخفيف حدة التعصب بين الناديين خلال الفترة القادمة، بعد تبادلهم للصور المثيرة للجدل لاحتفال شيكابالا.

ماذا فعل شيكابالا؟

كرر محمود عبد الرزاق الشهير بـ “شيكابالا” نفس طريقة احتفال “كريستيانو رونالدو” بعد الهاتريك التاريخي الذي سجله النجم البرتغالي ليوفنتوس في مرمى أتلتيكو مدريد على ملعب آليانز تورينو في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

وانتشر فيديو استفزاز شيكابالا لجمهور الأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما قام أحد الجماهير بنشر الفيديو الذي صوره خلف الكواليس من مدرجات ستاد محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وحرص شيكابالا على تأكيد استفزازه لجمهور الأهلي، بالتوجه إليهم والإشارة بنفس الحركة ثلاث أو أربع مرات، في صورة غير مقبولة.

لكن الفرق بين تصرف شيكابالا وتصرف رونالدو هو أن الأول وجهه إلى جمهور الأهلي، بينما وجه الثاني الإشارة إلى المدير الفني لأتلتيكو مدريد “دييجو سيميوني”، ردًا عليه بعدما احتفل بالفوز على يوفنتوس في مباراة الذهاب بأسلوب غير رياضي، حيث أشار إلى عضوه التناسلي بطريقة مهينة للجنس الناعم.

وقرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” تغريم دييجو سيميوني مبلغ 20 ألف يورو آنذاك دون إيقافه عن إدارة أتلتيكو مدريد في المباراة التالية أمام اليوفي.

ولم تجد اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد الأوروبي “يويفا” مفرًا من تغريم كريستيانو رونالدو نفس المبلغ بعد تقليده لدييجو سيميوني، دون إيقافه لأي مباراة قارية، والسماح له بالمشاركة في المباراة التالية أمام أياكس أمستردام الهولندي لحساب ربع النهائي.

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ما هي العقوبة المتوقعة؟

العقوبة المنصوص عليها في لائحة لجنة المسابقات للاتحاد المصري لكرة القدم حيال الفعل الفاضح، مثلما تصرف شيكابالا بعد انتهاء مباراة السوبر المصري، هو الإيقاف لمدة 8 مباريات محلية مع غرامة مالية تُقدر بنحو 50 ألف جنيه.

ويَندرج تصرف شيكابالا مع جمهور الأهلي تحت بند “السلوك الخارج عن النص والآداب العامة في المباريات الرسمية”.

ويستوجب مواجهة هذا السلوك بعقوبات مغلظة وفقًا للائحة التي أقرتها لجنة المسابقات السابقة برئاسة عامر حسين”.

لماذا قام شيكابالا بهذا التصرف؟

بررت بعض جماهير الزمالك تصرف شيكابالا تجاه جمهور الأهلي بسبب تعرضه لوابل من الشتائم ولسباب جماعي أثناء سير اللعب مع بعض الإشارات والهتافات العنصرية.

وأكدوا كذلك إلقاء بعض المقذوفات عليه من قبل جمهور الأهلي المتواجد في مدرجات الزمالك، ممَن لم يجدوا أماكن في مدرجات الأهلي، وأضطروا للجلوس مع جمهور الزمالك لحضور اللقاء، وهذا ما دفع شيكابالا نحو الذهاب أمام مدرجات الأهلي وتوجيه تلك الإشارات الخارجة إليهم.

وشهدت المباراة مشادة كلامية تطورت إلى حد الاشتباك بالأيدي بين محمود كهربا وطارق حامد في منتصف ملعب الزمالك قبل نهاية اللقاء بحوالي 10 دقائق، انتهت بتعرض طارق حامد وأجايي للإنذار.

كما نشبت مشادة بين مدافع الأهلي “ياسر إبراهيم” ولاعب وسط الزمالك “يوسف إبراهيم أوباما” عقب انتهاء المباراة، شهدت تدخل وليد سليمان للفصل بين الثنائي!.

متى سيصدر قرار الاتحاد المصري؟

من المنتظر اجتماع مسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم إما يوم الأحد أو الاثنين على أبعد تقدير لاتخاذ قرارات خاصة بهذه المباراة بعدما شهدت العديد من الأحداث غير الرياضية في شوطها الثاني وعقب انتهائها.