شكرا لقرائتكم خبر عن وسط استقبال جماهيري حاشد لأبطال السوبر.. بعثة الزمالك تصل القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عادت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى القاهرة، والقادمة من الإمارات بعد تتويج الفريق ببطولة كأس السوبر المصري على حساب النادي الأهلي.

وتوج الزمالك ببطولة السوبر بعد الفوز على الأهلي بنتيجة 4-3 بركلات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وحرصت جماهير الزمالك على التواجد بأعداد غفيرة في مطار القاهرة لاستقبال بعثة الفريق، واحتفل أبطال السوبر مع الجماهير بالكأس.