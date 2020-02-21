رياضة | تشيلسي في مأزق.. كانتي يغيب 3 أسابيع للإصابة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشيلسي في مأزق.. كانتي يغيب 3 أسابيع للإصابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي اليوم الجمعة، أن لاعب خط وسطه الدولي الفرنسي نغولو كانتي، سيغيب عن الملاعب ثلاثة أسابيع، بعد تعرضه لإصابة عضلية الإثنين خلال المباراة ضد مانشستر يونايتد في الجولة السادسة والعشرين من الدوري المحلي.

وخرج كانتي من أرض ملعب ستامفورد بريدج بعد 12 دقيقة فقط من المبارة التي خسر فيها "البلوز" 0-2.

ولا يتوقع مدرب تشلسي فرانك لامبارد عودة لاعبه الدولي الفرنسي قبل شهر مارس (آذار) المقبل.

وقال في تصريح للصحافيين "نغولو ليس لائقا بدنيا، هو يعاني من إصابة في العضلات، مثل تلك التي أصيب بها أمام آرسنال، على أمل العودة خلال ثلاثة أسابيع أو ما يقارب ذلك".

وهي ضربة قاسية لفريق تشلسي في مرحلة تعتبر حاسمة في الدوري الإنجليزي، لاسيما أن مواجهته المقبلة السبت ستكون ضد جاره اللندني توتنهام منافسه المباشر على المركز الرابع، قبل استضافة بايرن ميونخ الألماني الثلاثاء في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا.

ويحتل تشلسي المركز الرابع برصيد 41 نقطة بفارق نقطة واحدة عن توتنهام، وهما يتنافسان على إحدى البطاقات الأربع المؤهلة إلى دوري الأبطال في الموسم المقبل.