شكرا لقرائتكم خبر عن «أزارو» يسجل أول أهدافه مع الاتفاق السعودي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سجل المغربي وليد أزارو، مهاجم فريق الاتفاق والمعار من النادي الأهلي أول أهدافه مع فريقه في مرمى نادي الفيصلي، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري السعودي لكرة القدم، والتي انتهت بفوز الاتفاق بنتيجة 2-1.

افتتح أزارو أهداف المباراة في الدقيقة 57 من رأسية رائعة، في رابع مباراة له مع الفريق والثانية مباراة له كأساسي، وتعادل خالد الكعبي لفريق الفيصلي في الدقيقة 63، قبل أن ينجح سريعا سعيد الربيع في التقدم للاتفاق في الدقيقة 65، لينتهي اللقاء 2-1 لصالح فريق الاتفاق.

ورحل أزارو عن صفوف النادى الأهلى خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لصفوف فريق الاتفاق السعودي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.