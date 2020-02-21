بالفيديو..أزارو يقص شريط أهدافه مع الاتفاق السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

سجل المهاجم المغربي وليد أزارو، لاعب الأهلي المعار إلى الاتفاق السعودي، هدفه الأول مع فريقه الجديد خلال مواجهة الفيصلي بدوري كأس محمد بن سلمان.

وأحرز أزارو أول أهدافه بقميص الاتفاق، في لقاء ضمن منافسات الجولة الـ 19 بالدوري السعودي.

هدف أزارو جاء في الدقيقة 57، بعد عرضية متقنة حولها اللاعب المغربي برأسه في شباك الفيصلي، لكن بعد مرور 6 دقائق تعادل اللاعب خالد حسين كعبي للفيصلي.

وفي وقت سابق، صنع مهاجم الاتفاق أول أهداف خلال مواجهة الاتفاق أمام الحزم والتي انتهت لصالح الأخير بنتيجة 3-2.