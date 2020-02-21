الاثيوبية يوشانيه تحطم الرقم العالمي لسباق نصف الماراثون

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حطمت العداءة الاثيوبية أبابيل يوشانيه الرقم القياسي العالمي في سباق نصف الماراثون، بعد حلولها في المركز الاول الجمعة في رأس الخيمة في الامارات العربية المتحدة.

وسجلت يوشانيه 1,04:31 ساعة محسنة الرقم العالمي بفارق عشرين ثانية والذي كان بحوزة الكينية جويسلين جيبكوسغي (1,04:51 س) منذ 22 تشرين الاول/اكتوبر 2017.

وتقدمت يوشانيه في رأس الخيمة على حاملة الرقم العالمي في سباق الماراثون الكينية بريجيد كوسغي بفارق 18 ثانية. وحلت ثالثة الكينية الاخرى روزماري مونيكا بزمن 1,05:34 س. وجاءت اربع من المراكز الخمس الاولى لعداءات من كينيا.

قالت الفائزة بعد تحطيمها الرقم القياسي "لم اتوقع ابدا تحقيق هذا الرقم. لقد حطمت الرقم القياسي العالمي".