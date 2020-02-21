منتخب مصر للشباب يتعادل مع السعودية 2/2 فى كأس العرب

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعادل منتخب مصر للشباب بقيادة ربيع ياسين مع نظيره منتخب السعودية بهدفين لكل فريق فى إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العرب للشباب، وتساوى الفراعنة مع السعودية برصيد 4 نقاط لكل منهما بينما يتصدر الأخضر السعودى ترتيب المجموعة الثالثة بفارق الأهداف.

ويتأهل أول وثانى كل مجموعة إلى ربع نهائى بطولة كأس العرب المقامة حاليا بالسعودية فى نسختها الثالثة، وجاءت المباراة مثيرة من شوطها الأول الذى سيطر عليه المنتخب المصرى بكل وضوح، ونجحت هذه السيطرة فى إنهاء الشوط بثنائية نظيفة.

الهدف الأول جاء عن طريق اللاعب حسام عبد السلام مدافع الفراعنة، بعدما سدد كرة رائعة من داخل منطقة الجزاء عقب خطأ واضح من مدافع المنتخب السعودى فى الدقيقة السابعة.

الهدف الثانى لم يتأخر كثيرًا وسجل اللاعب أسامة أحمد بعد خطأ فادح من حارس مرمى الأخضر السعودى الذى منح الكرة لأسامة داخل منطقة الجزاء ليودعها بسهولة فى المرمى.

الشوط الثانى لم تقل الإثارة فيه، حيث تحصل المنتخب السعودى على ركلة جزاء فى الدقيقة 52، سجلها محمد مران فى مرمى المنتخب الوطنى.

الإثارة تواصلت، حيث سجل اللاعب أيمن أحمد هدف التعادل للأخضر السعودى فى الدقيقة 90، لتنتهى المباراة بنتيجة التعادل الإيجابى 2\2.

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