جوميز يعلن تشكيل الإسماعيلي أمام بيراميدز بكأس مصر

أعلن الفرنسي ديديه جوميز المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلي عن تشكيل لاعبيه استعدادا للقاء بيراميدز بعد قليل لحساب منافسات دور الــ16 بكأس مصر. شهد التشكيل عدة تبدلات منها اشراك أحمد مدبولى بصفة أساسية من البداية مع جلوس قائد الفريق على مقاعد البدلاء. البداية مع جلوس قائد الفريق على مقاعد البدلاء. جاء التشكيل كالتالى: حراسة المرمى .. محمد مجدى خط الدفاع .. محمود البدرى – إبراهيم ابو اليزيد – محمد هاشم – أسامة Advertisements إبراهيم إبراهيم خط الوسط .. محمود دونجا – همام طارق أمامهم محمد الشامى – أحمد مدبولى – بيكيتى سيلفا خط الهجوم .. فخر الدين بن يوسف على مقاعد البدلاء .. محمد فوزى – باهر المحمدى – أحمد أيمن – محمد مخلوف – محمد صادق – وجيه عبد الحكيم – باتريك كادو.

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