يلتقى الإسماعيلى مع فريق بيراميدز فى الخامسة مساء اليوم الجمعة، على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

يصطدم بيراميدز وصيف النسخة الماضية والباحث عن تحقيق اللقب بقيادة مدربه الكرواتى أنتى شاشيتش، مع الإسماعيلى الذى يأمل فى استعادة أمجاد الماضى ومواصلة مشوار الكأس مع مدربه الفرنسى ديديه

جوميز، فى أقوى وأشرس مواجهات ثمن النهائي.

ورغم غياب خماسى بيراميدز عمر جابر وإسلام عيسى ورجب بكار وعلى جبر وأحمد أيمن منصور للإيقاف، إلا أن بيراميدز يراهن على خبرات نجومه وعلى رأسهم عبدالله السعيد وإريك تراورى ومحمد فاروق وجون أنطوي.

ويتسلح الإسماعيلى بقدرات لاعبيه خاصة النجوم الأجانب وعلى رأسهم العراقى همام طارق والتونسى فخر الدين بن يوسف والناميبى بينسون شيلونجو والغينى بيكيتى سيلفا بجانب بعض المواهب الصاعدة وعلى رأسها عبدالرحمن مجدى ومحمود البدري.

يفقد الدراويش عددا من نجومه على رأسهم باهر المحمدى وعماد حمدى ومحمد حمدى زكى للإصابة، فيما استعاد الفريق جهود أحمد ايمن بعد التعافى من الإصابة بمزق العضلة الخلفية.

شاهد مباراة الإسماعيلي وبيراميدز بالدوري الممتاز..