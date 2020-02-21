برنامج تأهيلي للثنائي الأفريقي لإنبي

وضع الجهاز الفني لإنبي بقيادة حلمي طولان برنامجا تدريبيا وتأهيليا للثنائي الجناح الليبيري تونيا دي ليو والغاني إبراهيم مورو لاعب الوسط المهاجم. المهاجم. كانت البطاقة الدولية للثنائي قد وصلت ومن المنتظر الدفع بهما خلال مباريات الدور الثاني للدوري الممتاز. الثاني للدوري الممتاز. أصيب في لقاء طنطا الودي، أمس، البوروندي فستون عبد الرازق ويحتاج أسبوعا للعودة للملاعب. يذكر أن إنبي في المركز السابع برصيد 24 نقطة مع نهاية الدور الأول.

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