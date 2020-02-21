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رياضة | قائمة برشلونة لمواجهة إيبار غدًا في الليجا

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قائمة لمواجهة إيبار غدًا في الليجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

 

أعلن كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة قائمة فريقه لمواجهة ضيفه إيبار مساء غد السبت بالجولة الخامسة والعشرين من "الليجا".

 

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب المسابقة بفارق نفطة وحيدة عن .

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وضمت قائمة برشلونة كلا من :-

تير شتيجين - سيميدو - بيكيه - راكيتيتش - سيرجيو بوسكيتس - أرثور - ليونيل - نيتو - لينجليت - جريزمان - برايثوايت - سيرجيو روبيرتو - فرانكي دي يونج - أرتورو فيدال - صامويل أومتيتي - جونيور - أنسو فاتي – أكيمي.

 

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