رياضة | قائمة برشلونة لمواجهة إيبار غدًا في الليجا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قائمة برشلونة لمواجهة إيبار غدًا في الليجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة قائمة فريقه لمواجهة ضيفه إيبار مساء غد السبت بالجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني "الليجا". ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب المسابقة بفارق نفطة وحيدة عن ريال مدريد. Advertisements وضمت قائمة برشلونة كلا من :- تير شتيجين - سيميدو - بيكيه - راكيتيتش - سيرجيو بوسكيتس - أرثور - ليونيل ميسي - نيتو - لينجليت - جريزمان - برايثوايت - سيرجيو روبيرتو - فرانكي دي يونج - أرتورو فيدال - صامويل أومتيتي - جونيور - أنسو فاتي – أكيمي.



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