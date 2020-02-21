رياضة | سر تقبيل عمرو الجنايني لرأس وليد سليمان بعد السوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سر تقبيل عمرو الجنايني لرأس وليد سليمان بعد السوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص عمرو الجنايني رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، على توضيح سر تقبيله لرأس وليد سليمان لاعب الأهلي أثناء تتويج الزمالك بلقب السوبر المصري.

وكشف الجنايني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اللعيب المذاع على قناة إم بي سي مصر السر قائلا: "قمت بتهدئة وليد سليمان عقب اللقاء خلال المشادة التي حدثت، وكان في حالة عصبية كبيرة، وقبلت رأسه لأهدئه".

وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك قد أشار إلى أن عمرو الجنايني يخاف من الأهلي لذلك حرص على تقبيل رأس وليد سليمان.