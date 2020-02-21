شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. رد فعل جنوني من ميدو بعد تتويج الزمالك بالسوبر والان مع التفاصيل

الجمعة 21 فبراير 2020 انفعل أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك ومدربه السابق، فرحاً بتتويج الفريق الأبيص بلقب السوبر المصري على حساب الأهلي.

وقام ميدو خلال تاوجده بأحد الاستوديوهات التحليلية للسوبر على الهواء مباشرةً بالتفاعل بشدة لحظة احراز عبدالله جمعة ركلة الترجيح الأخيرة التي منحت الزمالك اللقب. وتُوج الزمالك بالسوبر المصري على حساب غريمه التقليدي الأهلي من قلب الامارات، وذلك للمرة الرابعة في تاريخه، وجمع الزمالك بين لقبي سوبر مصر وأفريقيا خلال 6 أيام فقط.

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