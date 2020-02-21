شكرا لقرائتكم خبر عن التايكوندو المصري يسعى لقطع تأشيرة الأولمبياد من الرباط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض المنتخب الوطنى للتايكوندو منافسات صعبة في التصفيات الأفريقية المؤهلة للأولمبياد، والمقرر إقامتها يومي 22 و23 فبراير الجاري بمدينة الرباط المغربية، حيث وصل المشاركين بالبطولة إلى 105 لاعب ولاعبة من ٣٦ دولة

وتخوض مصر منافسات البطولة بأربعة لاعبين (لاعبان ولاعبتان)، اللاعبان هما: عبدالرحمن وائل في منافسات وزن -68 كجم، وسيف عيسى في منافسات وزن -80 كجم، واللاعبتين هما: نور حسين في منافسات وزن -49 كجم، وهداية ملاك في منافسات وزن -67 كجم.

ويقود المنتخب المصري المدير الفني المكسيكي أوسكار سالازار والمدربان أسامة السيد ومحمد مجدي.