شكرا لقرائتكم خبر عن ٣٦ دولة تتنافس لنيل بطاقة التأهل للأولمبياد في التصفيات الأفريقية للتايكوندو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب اللواء أحمد الفولي، رئيس الاتحاد الأفريقي للتايكوندو ونائب رئيس الاتحاد الدولي، عن سعادته بعدد الدول المشاركة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة للأولمبياد، والمقرر إقامتها يومي 22 و23 فبراير الجاري بمدينة الرباط المغربية، حيث وصل المشاركين بالبطولة إلى 105 لاعب ولاعبة يمثلون 36 دولة، وهو رقم قياسي بالمقارنة بالتصفيات السابقة.

وقال «الفولي»: «المنافسة على البطاقات الأولمبية ستكون شرسة بين الـ36 دولة، ويجب على الدول الكبرى أن تأخذ كل منافسيها بجدية، فالدول الأفريقية حققت طفرة كبيرة خلال السنوات الماضية، حيث أصبح أبطال القارة السمراء من المنافسين الأقوياء في بطولات العالم والدورات الأولمبية، ويدل على ذلك حصول قارة أفريقيا على 5 ميداليات أولمبية في ريو 2016 منها برونزية البطلة المصرية هداية ملاك وميداليتين لساحل العاج وميدالية للنيجر وميدالية لتونس، واستمر لاعبو القارة السمراء في تألقهم وإثبات تفوقهم حيث استطاع 3 لاعبين التأهل لأولمبياد طوكيو من خلال التصنيف الأولمبي بواقع لاعبان من ساحل العاج ولاعب من النيجر».

وأضاف «الفولي» أن الإنجاز الذي حققته القارة الأفريقية في أولمبياد ريو لم يكن محض صدفة، بل كان نتاج عمل دام عدة أعوام من الاتحاد الإفريقي للعبة الذي يعمل على نشر اللعبة في كافة بقاع القارة وذلك في ظروف إقتصادية صعبة حيث تعاني معظم الدول الإفريقية من عدم توافر الإمكانات المادية اللازمة ومن صعوبة التنقل داخل أو خارج القارة، وقد ساعدنا هذه الدول بجلب البطولات في دول قريبة بالإضافة إلى تنظيم دورات تدريبية للمدربين والحكام، فنجاح المنظومة يجب أن يكون متكامل.