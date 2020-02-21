بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة بعد الهزيمة في السوبر المصري

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جدة - عمرو شويل وصلت بعثة فريق النادي الأهلي منذ قليل إلى القاهرة قادمة من الأمارات عقب خسارة لقب السوبر المحلي أمام الزمالك بركلات الجزاء الترجيحية 3 / 4 في المباراة التي جمعتهما أمس بإستاد محمد بن زايد بعد انتهاء وقت المباراة الأصلى بالتعادل السلبى، فى لقاء السوبر المصرى الذى جمع الفريقين باستاد محمد بن زايد فى أبو ظبى بالإمارات، ليتوج باللقب للمرة الرابعة فى تاريخ النادى الأبيض، وبهذه البطولة يرفع الزمالك رصيده من ألقاب السوبر المصرى إلى 4 ألقاب فيما يتوقف رصيد الأهلى عند 11 لقباً. Advertisements وضم الأهلي لبعثة الفريق فى رحلة الإمارات كلاً من: شريف إكرامي – محمد الشناوي – علي لطفي - رامي ربيعة – محمود متولي – ياسر إبراهيم – أحمد فتحي – محمد هاني – أيمن أشرف – علي معلول – محمود وحيد - حسام عاشور – عمرو السولية – أليو ديانج – محمد مجدي "أفشة" – حسين الشحات – جيرالدو – جونيور أجايي – رمضان صبحي – محمود عبدالمنعم "كهربا" – وليد سليمان – أحمد الشيخ -مروان محسن – أليو بادجي وينتظرالأهلي مباراة أخرى قوية للغاية أمام الزمالك الاثنين المقبل فى الدورى والتى مازالت تواجه خطر التأجيل، كما يرتبط الأهلي بمباراتى صن داونز الجنوب أفريقى فى ذهاب واياب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا والمقرر لهما 29 فبراير الجارى و7 مارس المقبل بالقاهرة وجنوب أفريقيا على التوالى، وطلب السويسرى رينيه فايلر المدير الفني من لاعبيه إغلاق ملف السوبر المحلي بما شهده من أحداث مهمة ومُثيرة وطالب جميع لاعبيه ضرورة التركيز في الفترة المقبلة لأنها هامة في مسيرة الفريق محلياً وأفريقياً خاصة في ظل ضغط المباريات.

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