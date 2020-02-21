الأهلي يقرر توقيع عقوبات مغلظة على كهربا

قررت لجنة الكرة بالنادي الأهلي توقيع عقوبات مغلظة على محمود عبدالمنعم كهربا، وذلك بعد الأحداث التي شهدتها مباراة السوبر المصري أمام الزمالك، والتي فاز بها الفريق الأبيض وأقيمت على ملعب محمد بن زايد بدولة الإمارات.

وذكرت صحيفة "الوطن"، نقلاً عن مصدر لها داخل النادي الأهلي، أن العقوبات المقرر توقيعها على كهربا تأتي بسبب عدم تحكمه في أعصابه خلال اللقاء، حيث ساهم في اشتعال أحداث المباراة منذ الدفع به كبديل، ودخل في مناوشات مع لاعبي الزمالك.

وأضاف المصدر أن العقوبات التي ستوقع على كهربا تأتي بعد نيله البطاقة الحمراء عقب نهاية اللقاء، واحتمالية إيقافه 3 مباريات وفقاً لتقرير الحكم النرويجي.

أكد المدير الفني للأهلي، السويسري رينيه فايلر، أن محمود عبدالمنعم كهربا مهاجم الفريق تعرض للطرد بعد انتهاء مباراة السوبر المصري.

وخلال الؤتمر الصحفي الذي عُقد بعد المبارة، قال المدير الفني للأهلي، السويسري رينيه فايلر: "عرفت أن كهربا تعرض للطرد وأنا لم أرى ذلك، وأبلغوني أنه سيغيب عن المباراة المقبلة أمام الزمالك في قمة الدوري هذا الأمر أحزنني كثيراً".

وخسر الأهلي كأس السوبر المصري بعد هزيمته أمام الزمالك بنتيجة 4 - 3 بركلات الترجيح.

Advertisements

وسجل للأهلي كل من على معلول وعمرو السولية ومحمود متولي وأهدر محمد هاني وإليو بادجي، بينما أحرز للزمالك كل من محمود علاء وفرجاني ساسي وطارق حامد وعبدالله جمعة وأضاع أشرف بن شرقي.

ونشبت اشتباكات بين لاعبي الأهلي والزمالك بعد انتهاء ركلات الترجيح التي حسمت اللقاء لصالح الفريق الأبيض.

وتوجه لاعب الزمالك عبد الله جمعة صاحب الضربة الأخيرة والتي حسمت المباراة لصالح فريقه، للاحتفال بالفوز أمام جماهير الأهلي، بطريقة استفزت لاعبي الأحمر لتنشب المشاجرة التي شهدت ركلا بالأقدام والأيدي بين الفريقين.

كما توجه اللاعب محمود عبدالرازق "شيكابالا" كابتن الفريق الأبيض ناحية جماهير الأهلي ووجّه إشارات بذيئة لجماهير الأحمر التي ألقت زجاجات المياه الفارغة عليه وعلى لاعبي الزمالك.

قام الحكم النرويجي الذي أدار مباراة السوبر المصري، بإشهار أكثر من بطاقة حمراء للاعبي الأهلي والزمالك، وذلك بعد الشجار العنيف الذي اندلع بينهم بسبب ما قام به عبدالله جمعة وشيكابالا.

ورصدت عدسات الكاميرات تقبيل رئيس اتحاد الكرة، عمرو الجنايني، لرأس لاعب الأهلي وليد سليمان أثناء مراسم تسليم الميداليات خلال عتاب بسبب ما جرى خلال اللقاء.