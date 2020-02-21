شكرا لقرائتكم لاعب الزمالك يستفز جمهور الأهلي بعد تتويج بالسوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سخر إمام عاشور لاعب الزمالك من خسارة الأهلى لكأس السوبر المحلى عن طريق نشر صورته مع الكأس عبر انستجرام.

وعلق لاعب الزمالك قائلا :" اني اسف..مبروك جمهور الزمالك العظيم" ، وتوّج فريق الزمالك بلقب السوبر المحلي بعد فوزه على الأهلي بضربات الجزاء الترجيحية 4/3 بعد انتهاء المباراة التي جمعتهما مساء أمس الخميس، باستاد محمد بن زايد في أبوظبي بالتعادل السلبي.

وعلم "اليوم السابع" أن ثورة وليد سليمان لاعب الأهلي عقب انتهاء مباراة السوبر المصري أمام الزمالك، سببها "شلوت" من إمام عاشور لاعب الأبيض خلال المشادة التي وقعت بين لاعبى الفريقين.

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وقام عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة، بتهدئة وتقبيل رأس وليد سليمان الذي كان في حالة عصبية كبيرة عقب اللقاء خلال المشادة التي حدثت بين اللاعبين.

سجل للأهلي، على معلول، عمرو السولية، محمود متولي، وسجل للزمالك، محمود علاء ،فرجاني ساسي، طارق حامد فيما أهدر أشرف بن شرقي من الزمالك ومحمد هاني وبادجي من الأهلي.

وأدار مباراة السوبر الحكم النرويجى سيفين أودفار موين ويعاونه المساعد الأول ماجنوس لاندبرج، والمساعد الثاني كيم توماس، وتوري هانسن حكماً رابعًا، ويتولى مسؤولية تقنية الفيديو الـVAR، الكرواتيان جوران جابريلو "حكم رئيسي"، وميرو جرجيتش "حكم مساعد".