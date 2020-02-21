أزمة مباراة القمة بالدوري.. مرتضى منصور: «الأهلي لا يريد خوض اللقاء» وفايلر يكذّبه.. الجنايني يتحدى.. وعقوبات قاسية على الزمالك حال الانسحاب «إذا طُبقت اللوائح»

- شريف الجنيدي

أزمة جديدة يشهدها الوسط الرياضي في مصر بعد رفض الزمالك خوض مباراة القمة أمام الأهلي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز يوم الإثنين المقبل.

وكان الزمالك قد توّج بلقب السوبر المصري على حساب الأهلي بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السببي، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الخميس على ملعب الشيخ محمد بن زايد بدولة الإمارات.

وأكد رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، المستشار مرتضى منصور، أنه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي "لن يلعب مباراة القمة المقرر لها الإثنين المقبل 24 فبراير الجاري."

ووجه منصور، في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" والمذاع عبر فضائية "الزمالك"، رسالة إلى اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة: "لن ألعب مباراة القمة يوم 24 واخبطوا رأسكم فى الحيط."

وأضاف رئيس الزمالك: "لو أردتوني أن ألعب مباراة القمة سأتي لكم بمركز شباب باشلوش"، مشيراً إلى أن الأهلي "لا يريد ان يلعب المباراة وذلك حفاظ على اللاعبين!"، بحسب قوله.

فايلر يرفض تأجيل القمة

أعلن المدير الفني للنادي الأهلي، السويسري رينيه فايلر، رفضه تأجيل مباراة القمة في الدوري الممتاز بين الأهلي والزمالك والمقرر لها يوم الإثنين المقبل، والمؤجلة من الدور الأول من بطولة الدوري الممتاز.

وقال فايلر، في تصريحات له خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب نهاية مباراة السوبر المصري: "أرفض تأجيل قمة الدوري، وأتمسك بخوض المباراة في موعدها، لكن القرار ليس بيدي".

وكشف فايلر عن غياب محمود عبد المنعم كهربا جناح الأهلي، عن المباراة المقبلة في الدوري أمام الزمالك، بسبب تلقيه بطاقة حمراء، عقب نهاية مباراة السوبر، جراء الاشتباكات التي وقعت بين اللاعبين في أرضية الملعب.

وتابع فايلر: "حزين لغياب كهربا عن المباراة المقبلة، هو لاعب مهم بالنسبة لنا".

سيد الحفيظ: الأهلي مستعد الزمالك

ويوم الإثنين الماضي، قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إنه لا يجد أي مشكلة في مواجهة الزمالك في مبارتين متتاليتين، يومي 20 و24 فبراير.

وفي تصريحات لقناة "أبو ظبي الرياضية"، قال عبدالحفيظ: "ما المشكلة في مواجهة الزمالك مرتين متتاليتين، بشكل شخصي أرى أن الأمر لا يمثل مشكلة على الإطلاق".

وأضاف: "هذا جدول موضوع وأنا أحب وأؤيد النظام، وإذا كان الجدول يشير إلى مواجهة الزمالك مرتين فلا أرى أزمة، وهذا يحدث في العالم كله".

وأشار إلى أنه "إذا لم يدخل مرمانا هدف في مباراة الهلال بالدقائق الأخيرة، كنا سنتصدر المجموعة وكان من الممكن أن نواجه الزمالك في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، وهنا كنا سنواجه الزمالك 4 مباريات متتالية، لا أرى مشكلة".

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وتابع مدير الكرة بالأهلي: "إذا تعلق الأمر بقرار النادي فالقرار بيد رينيه فايلر المدير الفني للفريق، إذا رأى أن المدة كافية للتحضير لمواجهة الزمالك مجددًا في الدوري فلا مانع لدينا".

عمرو الجنايني يعلن إقامة المباراة في موعدها

أكد عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، أنهم حصلوا على موافقة أمنية بإقامة مباراة الأهلي والزمالك في بطولة الدوري،مؤكداً أنه لا يوجد أمر يستدعى التأجيل.

في تصريحات تليفزيونية نقلتها صحيفة "اليوم السابع"، قال الجنايني: "اتحاد الكرة هو الذي يدير الكرة المصرية وموعد المباراة متفق عليه منذ فترة طويلة ولن نقوم بتأجيل مباراة القمة".

ماذا لو رفض الزمالك خوض المباراة؟

نستعرض لكم العقوبات المنتظر توقيعها على أي فريق ينسحب من إحدى مباريات الدوري أو من المسابقة بشكل عام، وفقاً للوائح.

العقوبات المنتظرة حال الانسحاب من مباراة بالدوري

تنص المادة (46) من لائحة لجنة المسابقات أنه إذا اُعتبر فريقا منسحبا واستكمل المسابقة تُطبق عليه الجزاءات التالية:

1- تُوقع عليه الغرامات المالية طبقا لفئات المسابقات التي يحددها مجلس إدارة الاتحاد قبل بداية كل موسم (مقدرة بـ200 ألف جنيه كحد أقصى).

2- خصم 6 نقاط من رصيده وتعادل هذا النقاط مباراة واحدة فوز من رصيده في نهاية الموسم، بالإضافة إلى اعتباره مهزوما في المباراة المنسحب منها، ويُعاد ترتيب الفريق نفسه ضمن الجدول النهائي للمسابقة.

3- معاقبة كل من له صلة بقرار الانسحاب، طبقا لتقرير الحكم والمراقبين، وللجنة المسابقات الحق في الاستعانة بما تراه في هذا الشأن، للاستيضاح وأخذ القرار طبقا للائحة.

العقوبات حال الانسحاب من المسابقة بشكل نهائي

في حين تنص المادة (47) أنه إذا اعتبر فريقا منسحبا ولم يستكمل المسابقة، تُوقع عليه غرامة مالية طبقا لفئات المسابقات التي يحددها مجلس الإدارة قبل بداية كل موسم.

وإذا كان انسحابه في الدور الأول، تُلغى نتائج مبارياته السابق ويعتبر كأنه لم يشارك في المباريات، أما إذا كان انسحابه في الدور الثاني تبقى نتائج مبارياته كما هي في الدور الأول بالنسبة للفرق الأخرى، وتُلغى نتائج مبارياته التي شارك فيها في الدور الثاني وكأنه لم يشارك في الدور الثاني.

كما تنص اللائحة في هذا الشأن على أن لجنة شؤون اللاعبين تختص بالنظر في قيد لاعبي النادي المنسحب، والنادي الذي توقف عن الاستمرار في المسابقة بناءً على طلب المقيدين له وكذلك الذين لهم عقود، ويُحرم الفريق المنسحب من المشاركة لمدة موسم واحد قادم مع بدء المشاركة في الدرجة الأخيرة للمسابقة التي ينظمها الاتحاد للفريق الأول.