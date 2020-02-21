شكرا لقرائتكم طارق حامد بعد السوبر: دع النجاح يصنع الضجيج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه طارق حامد لاعب الزمالك رسالة لجماهير الكرة المصرية عبر حسابه على انستجرام بعدما نشر صورته حاملا كأس السوبر المصرى وعلق قائلا : " اعمل بجد بصمت ..ودع النجاح يصنع الضجيج".

وتوّج فريق الزمالك بلقب السوبر المحلي بعد فوزه على الأهلي بضربات الجزاء الترجيحية 4/3 بعد انتهاء المباراة التي جمعتهما مساء أمس الخميس، باستاد محمد بن زايد في أبوظبي بالتعادل السلبي.

وقال طارق حامد أن ميدالية السوبر الافريقي قمت بإهدائها إلى إبنى و بنتى زعلت، وقولت لها ميدالية السوبر المصرى هتكون بتاعتك ووعدتها بذلك، وكدا بنتى وابنى مش زعلانين" .

وتابع طارق حامد خلال تصريحاته، النادى الأهلي فريق كبير، وهدفنا الوحيد كلاعبين هو المكسب فقط مهما كان المنافس، ونحن في نادى الزمالك لا نلعب مباريات فقط انما نلعب لتحقيق البطولات .

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وأحتفل أعضاء نادى الزمالك وجماهيرة بفوز الفريق الكروى على نظيرة الاهلى والتتويج ببطولة السوبر المصرى بمقر النادى بمنطقة ميت عقبة .

سجل للأهلي، على معلول، عمرو السولية، محمود متولي، وسجل للزمالك، محمود علاء، فرجاني ساسي، طارق حامد فيما أهدر أشرف بن شرقي من الزمالك ومحمد هاني وبادجي من الأهلي.

وضم تشكيل الأهلي كلاً من: محمد الشناوي، على معلول، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمد هانى، ديانج، عمرو السولية، حسين الشحات، قفشة، جيرالدو وأجايى.

فيما ضم تشكيل الزمالك، كلاً من محمد أبو جبل، حازم إمام – محمود الونش – محمود علاء – محمد عبد الشافي، طارق حامد – فرجاني ساسي – أحمد سيد زيزو، ومصطفى محمد – أشرف بن شرقي ويوسف أوباما.

شهدت المباراة سيطرة متبادلة على أجواء المباراة فقد استحوذ الأهلى على الشوط الأول تقريبًا فيما أستحوذ الزمالك على الشوط الثاني قبل أن تحسم ضربات الجزاء بطل السوبر.