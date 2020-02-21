بث مباشر | مشاهدة مباراة الجزائر وفلسطين في كأس العرب

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة الجزائر وفلسطين في أهم مباريات اليوم الجمعة 21-2-2020 في في إطار منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة في دور المجموعات ببطولة كأس العرب تحت 20 سنة المقامة بالسعودية.

المباراة التي ستذاع على قناة السعودية الرياضية 2 بتعليق “عبد الإله العمري”، ستنطلق في تمام الساعة 14:50 بتوقيت جرينتش، 16:50 بتوقيت مصر، 17:50 بتوقيت السعودية، على استاد “الأمير محمد بن فهد”.

يلتقي المنتخب الجزائري نظيره الفلسطيني في مباراة حاسمة في مشوار الفريقين في بطولة كأس العرب على ملعب “الأمير محمد بن فهد” بمدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية.

ويدخل المنتخب الجزائري المباراة بشعار لا بديل عن الفوز من أجل الحصول على نقاط المباراة كاملة للحفاظ على حظوظه في التأهل إلى الدور الثاني حتى الجولة الأخيرة.

وسيسعى محاربو الصحراء إلى تعويض الخسارة المريرة التي تلقاها في مباراة الجولة الأولى امام “منتخب مصر“ بأربع أهداف مقابل هدف واحد.

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على الجانب الآخر يدخل المنتخب الفلسطيني المباراة وحاله كحال المنتخب الجزائري، حيث خسر المباراة الإفتتاحية برباعية نظيفة من “المنتخب السعودي“، ويتطلع الفرسان إلى تحقيق الفوز في مباراة الليلة لتجنب الخروج المبكر ومواصلة مشواره في البطولة.

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الجزائر – فلسطين

???? ملعب الأمير محمد بن فهد (الدمام – السعودية)

???? كأس العرب (المجموعة الثالثة – الجولة الثاني)

⌚لم تبدأ بعد..(الساعة 14:50 بتوقيت جرينتش)