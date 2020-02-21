رياضة | ميسي يحدد موعد مغادرته لبرشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي يحدد موعد مغادرته لبرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



علق الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم وقائد فريق برشلونة الإسباني، عن موعد مغادرته للفريق الكتالوني خلال الفترة المقبلة.

وكانت هناك أنباء قد ترددت برحيل ميسي عن برشلونة بعد أزمتة الأخيرة مع المدير الرياضي للعملاق الكتالوني إيريك أبيدال.

وتحدث ميسي خلال تصريحات خاصة لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية:" أرغب في البقاء مع برشلونة هنا، الإدارة والجمهور يريدون ذلك". Advertisements

وتابع:" أريد أن يكون الفريق على ما يرام دائما، وأن يكون مشروع جيد لحصد الألقاب، أرغب في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا وكذلك لقب الليجا".

وواصل:" قرار مغادرة الفريق في يدي دائما، ولا أنظر إلى أي بند في عقدي يسمح لي بالرحيل".