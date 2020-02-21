مش مصدقين.. لاعبو الزمالك «يكسرون» كأس السوبر الإفريقي بعد الفوز على الأهلي

قال أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إن أحمد عيد لاعب الفريق الكروي الأول قام بتكسير كأس السوبر الإفريقي، وذلك بعد تحقيق الفوز على الأهلي.

وصرح أحمد مرتضى، في مداخلة هاتفية ببرنامج "البريمو" المذاع على قناة "تن" الفضائية، بأنه حصل على كأس السوبر المصري من اللاعبين بسبب "تكسيرهم لكأس السوبر الإفريقي جراء الإفراط فى الفرحة".

وأكد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك إن جماهير الأبيض كانت لها مجهود عظيم خلال المباراة، وأنها السبب فى تتويج الفريق بلقب السوبر المصري والإفريقي.

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وتوّج الزمالك بلقب السوبر المصري للمرة الرابعة في تاريخه بعد التغلب على الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي، في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد بدولة الإمارات.

وسجل للأهلي كل من على معلول وعمرو السولية ومحمود متولي وأهدر محمد هاني وإليو بادجي، بينما أحرز للزمالك كل من محمود علاء وفرجاني ساسي وطارق حامد وعبدالله جمعة وأضاع أشرف بن شرقي.