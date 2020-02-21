حفاظاً على هيبة الكرة المصرية.. اتحاد الكرة يعلن إحالة "أحداث السوبر" إلى لجنة الانضباط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إحالة أحداث ما بعد مباراة كأس السوبر المحلي بين الأهلي والزمالك في أبوظبي للجنة الانضباط.

وانتهى لقاء السوبر بالتعادل السلبي (0-0) على ملعب محمد بن زايد في الإمارات، ليفوز الزمالك بعد ذلك (4-3) بركلات الترجيح.

وشهد ملعب المباراة اشتباكات بين اللاعبين واستفزازات للجماهير من بعض اللاعبين، قبل أن تتم السيطرة على الأمور.

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وفي بيان رسمي أعلن اتحاد الكرة أن تلك الأحداث ستحال إلى لجنة الانضباط بالإضافة إلى تصريحات بعض المسئولين ضد الاتحاد.

وأشار البيان إلى أن لجنة الانضباط ستبحث الأحداث جيداً بعد الاطلاع على تقريري مراقب ومنسق المباراة.

وأتم الاتحاد المصري بيانه بأن القرارات سيتم اتخاذها حفاظاً على هيبة الكرة المصرية التي كانت محط أنظار العالم العربي.

ووجه اتحاد مصر لكرة القدم الشكر لدولة الإمارات العربية ومجلس أبوظبي الرياضي على نجاح التنظيم.