عقوبات تنتظر لاعبي الأهلي والزمالك بسبب أحداث مباراة السوبر

حصل لاعب الزمالك اشرف بن شرقي على إنذار عقب مباراة السوبر بسبب الأحداث التي حدثت عقب المباراه تحدث شرقي، عن فوز فريقه ببطولة السوبر المصري على حساب الأهلي، معتذراً لجماهيره عن إضاعة ضربة الجزاء. وانتصر الزمالك على الأهلي بركلات الجزاء بنتيجة 4-3، في المباراة التي أقيمت في استاد محمد بن زايد بالإمارات. الجزاء بنتيجة 4-3، في المباراة التي أقيمت في استاد محمد بن زايد بالإمارات. وتعرض لاعب الاهلي محمود عبدالمنعم كهربا للطرد بعد انتهاء مباراة الفريق بكاس السوبر أمام الزمالك بسبب محاولته Advertisements الاعتداء على لاعبي الزمالك. الاعتداء على لاعبي الزمالك. وقام سفين أودفار موين حكم المباراة بطرد اللاعب بسبب أحداث الاشتباكات بين اللاعبين. وعلمت الوفد من مصدر مسؤل باللجنه الخماسيه التي تدير اتحاد الكره ان هناك عقوبات سوف تصدر ضد لاعبي الفريقان علي ضوء تقرير الحكم ومراقب المباراه وسوف يتم الاستعانه بشريط المباراه اثناء توقيع العقوبات

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