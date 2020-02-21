رياضة | زيزو: احتفالنا مع الجماهير في المطار سيكون له طابع خاص هذه المرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيزو: احتفالنا مع الجماهير في المطار سيكون له طابع خاص هذه المرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول بنادي الزمالك، أن جماهير الأبيض تستحق كل خير وذلك بعد الفوز ببطولة السوبر المصري على حساب الأهلي بركلات الترجيح، والتي جمعتهما مساء اليوم الخميس على ستاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

ووعد زيزو جماهير الزمالك بالكثير من البطولات في الفترة المقبلة عقب التتويج بالسوبر الإفريقي ثم السوبر المحلي.

كما طلب زيزو من جماهير التواجد بكثرة في المطار لاستقبال اللاعبين، حيث قال:"عند الفوز بالسوبر الإفريقي مكثنا ساعه واحده في المطار هذه المرة تعبنا ونرغب في الجلوس حتى الصباح لنحتفل بالسوبر الأفريقي والمحلي معا".