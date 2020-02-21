شكرا لقرائتكم الأهلي يعود للقاهرة اليوم بعد مواجهة الزمالك في السوبر المصري بالإمارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعود بعثة فريق النادي الاهلي للقاهرة في الثانية من ظهر اليوم ،الجمعة، قادمة من الإمارات عقب مواجهة الزمالك مساء أمس ، الخميس، بإستاد محمد بن زايد بأبوظبي في السوبر المحلي وهي البطولة التى خسرها الاهلي بضربات الجزاء ، وتغادر البعثة التى يترأسها خالد الدرندلي أمين صندوق النادى مدينة أبو ظبى بالإمارات فى الساعات الأولى من صباح اليوم ، الجمعة، فى طريقها إلى القاهرة بعد مواجهة الزمالك فى المباراة التي خطفت الأنظار والاهتمام طوال الأيام الماضية قبل أن يُعلن الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني إغلاق هذه الصفحة وبدء التركيز في الارتباطات المقبلة للفريق محلياً وأفريقياً.

وضم الاهلي لبعثة الفريق في الامارات ، كلاً من : شريف إكرامي – محمد الشناوي – علي لطفي - رامي ربيعة – محمود متولي – ياسر إبراهيم – أحمد فتحي – محمد هاني – أيمن أشرف – علي معلول – محمود وحيد - حسام عاشور – عمرو السولية – أليو ديانج – محمد مجدي "أفشة" – حسين الشحات – جيرالدو – جونيور أجايي – رمضان صبحي – محمود عبدالمنعم "كهربا" – وليد سليمان – أحمد الشيخ -مروان محسن – أليو بادجي

وينتظرالاهلي مباراة أخرى قوية للغاية أمام الزمالك يوم الأثنين المقبل في الدوري والتي مازالت تواجه خطر التأجيل كما يرتبط الاهلي مباراتي صن داونز الجنوب أفريقي في ذهاب واياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا والمقرر لهما 29 فبراير الجاري و7 مارس المقبل بالقاهرة وجنوب أفريقيا على التوالي، وطلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني من لاعبيه إغلاق ملف السوبر المحلي بما شهده من أحداث هامة ومُثيرة وطالب جميع لاعبيه ضرورة التركيز في الفترة المقبلة لأنها هامة في مسيرة الفريق محلياً وأفريقياً خاصة في ظل ضغط المباريات.