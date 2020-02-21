شكرا لقرائتكم أحمد مرتضى: الفوز على الأهلى له "حلاوة" خاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عبر أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادى الزمالك عن سعادته بتتويج فريقه بلقب السوبر المحلى عقب الفوز على الأهلى بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس على ستاد محمد بن زايد بدولة الإمارات.

قال أحمد مرتضى في تصريحات تلفزيونية لبرنامج زملكاوى اللذى يقدمه الإعلامى خالد الغندور على قناة الزمالك إن الفوز على الأهلى له مذاق خاصة موضحا أن يشكر الجماهير على الدعم الكبير الذى قدموه للاعبى الفريق الأبيض.

أضاف أحمد مرتضى أن مرتضى منصور رئيس الزمالك أبلغه انه يريد الاجتماع مع اللاعبين لشكرهم وتحديد المكافآت المالية عقب الفوز على الأهلى لافتا إلى أن الأهلى فريق كبير وقدم مباراة جيدة.

وشكر عضو مجلس إدارة نادى الزمالك لاعبى فريقه على الجهد الكبير الذى بذلوه داخل الملعب موضحا أنهم كانوا على قدر الحدث والمسئولية.

Advertisements

توّج فريق الزمالك بقلب السوبر المحلي بعد فوزه على الاهلي بضربات الجزاء الترجيحية 4/3 بعد انتهاء المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الخميس، بإستاد محمد بن زايد في أبوظبي بالتعادل السلبي.

سجل للأهلي ، على معلول ، عمرو السولية ،محمود متولي ، وسجل للزمالك ، محمود علاء ،فرجاني ساسي ، طارق حامد فيما أهدر أشرف بن شرقي من الزمالك ومحمد هاني وبادجي من الأهلي.

وأدار مباراة الليلة الحكم النرويجى سيفين أودفار موين ويعاونه المساعد الأول ماجنوس لاندبرج، والمساعد الثاني كيم توماس، وتوري هانسن حكماً رابعًا، ويتولى مسؤولية تقنية الفيديو الـVAR، الكرواتيان جوران جابريلو "حكم رئيسي"، وميرو جرجيتش "حكم مساعد".