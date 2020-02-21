استئناف بطولة الإمارات للمواي تاي اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تستأنف في الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم في صالة نادي وفندق ضباط القوات المسلحة في أبوظبي منافسات بطولة الإمارات السنوية للمواي تاي التي افتتحت، أمس، بمشاركة 130 لاعباً ولاعبة من 28 نادياً من مختلف مناطق الدولة، والذين يمثلون 32 جنسية من المواطنين والمقيمين، وفي مقدمتهم شباب وشابات الإمارات الذين رفعوا راية التحدي. وشملت منافسات البطولة 24 وزناً لمختلف الفئات السنية، من بينها 6 أوزان لفئات أعمار من 17 حتى 23 سنة، والتي تمثل فئة المبتدئين، و12 وزناً لما فوق سن 23 سنة، فيما وزعت فئة البنات على 6 فئات ومستويات.

وتأتي الجولة الثانية من البطولة التي تختتم عصر يوم غد السبت على ضوء قرعة البطولة التي جرت أمس الأول الأربعاء قبل انطلاقة البطولة التي تقام منافساتها في حلبتين، فيما عقدت لجنة الحكام اجتماعاً لها بنفس صالة البطولة للإعداد لإدارة مباريات البطولة التي انطلقت أمس بإقامة 32 مباراة في الدور التمهيدي الذي يستكمل اليوم.

ويدير مباريات البطولة 40 محكِّماً ومحكِّمة يستخدمون نظام التنقيط الإلكتروني، والذي أسهم في تطوير اللعبة، وحد من الاحتجاجات التحكيمية التي كانت تحدث في البطولات العربية والآسيوية، وانعكس بشكل رائع على مسيرة اتحاد اللعبة في عملية سهولة الحصول على النتائج فور انتهاء النزالات التنافسية.