أخبار الرياضة المصرية يوم الخميس 20 / 2 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية يوم الخميس 20 / 2 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الزمالك يهزم الأهلي بضربات الجزاء ويتوج ببطولة السوبر الزمالك يهزم الأهلي بضربات الجزاء ويتوج ببطولة السوبر توّج فريق الزمالك بلقب السوبر المحلي بعد فوزه على الأهلي بضربات الجزاء الترجيحية 4/3 بعد انتهاء المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الخميس، باستاد محمد بن زايد في أبوظبي بالتعادل السلبي. "خناقة" بين لاعبي الأهلي والزمالك عقب نهاية السوبر الأفريقى وقعت مشاجرة جديدة بين لاعبي الأهلي والزمالك بعد حصول لاعبي الزمالك على لقب السوبر المصري اليوم، علي حساب الأهلي بركلات الترجيح 4/3، في المباراة التي أقيمت في استاد محمد بن زايد في الإمارات. Advertisements أعضاء الزمالك والجماهير يحتفلون بالفوز على الأهلى والتتويج بالسوبر أحتفل أعضاء نادى الزمالك وجماهيرة بفوز الفريق الكروى على نظيرة الاهلى والتتويج ببطولة السوبر المصرى بمقر النادى بمنطقة ميت عقبة .

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