رياضة | بعد خسارة السوبر.. فايلر يلمح لانقلاب داخل الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد خسارة السوبر.. فايلر يلمح لانقلاب داخل الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حقيقه خلافه مع عدد من اللاعبين في الفريق .

واعترف المدرب السويسري أن هناك عدد من اللاعبين غير مرتاحين لعدم مشاركتهم بشكل أساسي وبالتالي فهم غير راضيين على طريقة إدارتي الفنية".

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وألمح فايلر، أن هناك العديد من اللاعبين داخل الفريق غير راضيين على طريقته الفنية في النادي.

وشدد فايلر على أن فريقه يعاني من مشكلة إهدار الفرص واللمسة الأخيرة.

وأضاف فايلر :"كهربا حصل علي كارت احمر وسيغيب عن المباراة المقبلة وأرفض تأجيل القمة".