شكرا لقرائتكم خبر عن أوباما: فخور بجماهير الزمالك الوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

عبر يوسف أوباما، لاعب فريق الكرة الأول بالنادي الزمالك، عن فخره بجمهور الزمالك والذي يساند الفريق واللاعبين في كل مكان يذهب إليه لخوض المباريات والبطولات، موجها الشكر لكل الجماهير العظيمة التي كانت سببا كبيرا في التتويج ببطولتي السوبر المصري والإفريقي.

ووعد «أوباما»، في تصريحات صحفية، جماهير الزمالك بأن الفترة المقبلة ستكون مليئة بالبطولات بإذن الله، مشيرا إلى أن الجيل الحالي للزمالك قوي وسيحقق الكثير من البطولات.

وحقق نادي الزمالك لقب كأس السوبر المصري على حساب الاهلي بعد الفوز عليه بضربات الترجيح وذلك على ستاد محمد بن زايد في دولة الإمارات.