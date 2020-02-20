شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور: «زهقت من كتر البطولات هو كل 6 أيام الزمالك ياخد بطولة كفايه» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال الإعلامى خالد الغندور إن نادي الزمالك بات سيد مصر في كرة القدم بعدما الفوز على الأهلى بركلات الترجيح والتتويج بلقب السوبر المحلى في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد محمد بن زايد بدولة الإمارات، مضيفًا: «زهقت من كتر البطولات هو كل 6 أيام الزمالك ياخد بطولة كفايه يا زمالك بطولات».

أضاف «الغندور»، خلال تقديمه برنامج «زملكاوى» على قناة «الزمالك» أن النادي الأبيض بات سيد مصر في كرة القدم بعد أيام قليلة من انتزع لقب سيد أفريقيا بالفوز على الترجى التونسي والتتويج بلقب السوبر الأفريقي.

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وقال الغندور إن لاعبى الفريق الأبيض كانوا رجالا وعلى قدر المسئولية، مشيدا بأداء طارق حامد وفرجانى ساسى وجميع اللاعبين.

أكد الغندور أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك مدرب «داهية» واستطاع قراءة المباراة بشكل جيد.