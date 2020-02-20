فايلر: كهربا تعرض للطرد بعد انتهاء مباراة كأس السوبر.. وأرفض تأجيل القمة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، أن محمود عبدالمنعم «كهربا» لاعب الفريق تعرض للطرد بعد انتهاء مباراة الفريق أمام الزمالك بكأس السوبر المصري.
وكشف حقيقة خلافه مع عدد من اللاعبين ولكنه اعترف أن هناك عددًا من اللاعبين غير مرتاحين لعدم مشاركتهم بشكل أساسى وبالتالي فهم غير راضيين عن طريقة إدارتي الفنية.
واعترف فايلرأن فريقه يعاني من مشكلة إهدار الفرص واللمسة الأخيرة، مضيفًا: «كهربا حصل على كارت أحمر وسيغيب عن المباراة المقبلة وأرفض تأجيل القمة».
وأكمل: «الزمالك استحق الفوز رغم أننا استحوذنا على الكرة طوال المباراة وهو ما يغضبني ويجعلني محبطًا».
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