شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر: كهربا تعرض للطرد بعد انتهاء مباراة كأس السوبر.. وأرفض تأجيل القمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، أن محمود عبدالمنعم «كهربا» لاعب الفريق تعرض للطرد بعد انتهاء مباراة الفريق أمام الزمالك بكأس السوبر المصري.

Advertisements

وكشف حقيقة خلافه مع عدد من اللاعبين ولكنه اعترف أن هناك عددًا من اللاعبين غير مرتاحين لعدم مشاركتهم بشكل أساسى وبالتالي فهم غير راضيين عن طريقة إدارتي الفنية.

واعترف فايلرأن فريقه يعاني من مشكلة إهدار الفرص واللمسة الأخيرة، مضيفًا: «كهربا حصل على كارت أحمر وسيغيب عن المباراة المقبلة وأرفض تأجيل القمة».

وأكمل: «الزمالك استحق الفوز رغم أننا استحوذنا على الكرة طوال المباراة وهو ما يغضبني ويجعلني محبطًا».